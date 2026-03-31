Nel campionato di volley di serie B, i rossoblù sotto la guida dell’allenatore De Marco hanno subito una sconfitta contro la squadra di Ferrara. La Hokkaido Bologna, dopo aver avuto momenti positivi, non riesce a mantenere una prestazione costante e perde anche in casa contro 4Torri, rinviando così la possibilità di raggiungere la salvezza. La squadra si trova ora in una fase di difficoltà.

La storia si ripete: agli alti susseguono i bassi, la Hokkaido Bologna non trova continuità e rimanda l’appuntamento con la salvezza. I rossoblù di coach De Marco cedono a domicilio nel positicipo domenicale con il 4Torri Ferrara: il match finisce in tre set ed è in discussione nel solo secondo parziale, che Bologna gioca punto a punto fino all’epilogo finale ai vantaggi. A fare la differenza sono i dettagli, gli stessi che emergono nei dati di fine gare: 11 errori in attacco contro i 6 ospiti, e un 40 per cento in ricezione contro il 51 estense, che in attacco può giocare con più scioltezza. Per la verità domina nel primo e nel terzo set, la formazione ospite: Jolivot (15 punti) e Bellia (18) risultano immarcabili, ma il Cavallino manda a un passo dalla doppia cifra pure l’ex Reccavallo (8) e Focosi (9). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B: passo falso per i rossoblù guidati dall’allenatore De Marco contro Ferrara. Hokkaido, salvezza rimandata. Capitombolo in casa con 4Torri

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