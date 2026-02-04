Volley Modena in difficoltà al via | sconfitta a Viadana la corsa alla salvezza inizia con un passo falso

Il Volley Modena ha iniziato la sua strada verso la salvezza con una sconfitta a Viadana. La squadra si è presentata in campo senza riuscire a trovare il ritmo giusto e ha perso per 3-1. La partita di sabato pomeriggio si mette subito in salita, e ora i ragazzi devono correre ai ripari per evitare di complicarsi troppo la vita. La corsa alla salvezza si fa dura già all’inizio.

Il primo passo della corsa alla salvezza si è trasformato in un passo falso. Sabato pomeriggio, alle 17.30 precise, al Pala Farina di Viadana, il Volley Modena ha perso 1-3 contro il Casalmaggiore, una sconfitta che non solo ha aperto la fase decisiva del campionato di Serie A2, ma ha anche gettato un'ombra pesante sulle ambizioni delle gialloblù. Il punteggio finale, 25-17, 25-17, 25-17, 25-17, è un dato freddo, ma racconta una partita che ha visto Modena in difficoltà fin dal primo punto. Le ragazze di coach Marone, impegnate in una delle battaglie più dure del campionato, hanno trovato subito ostacoli insormontabili: un'attacco troppo spesso inadeguato, una regia incerta e un muro che non ha saputo contenere il ritmo implacabile delle padrone di casa.

