Domani sera, prepara uno stufato alla Guinness, un piatto che si scioglie in bocca, disponibile anche in versione vegana. Lo stufato alla birra scura, noto come Guinness Beef Stew, è un classico della cucina irlandese spesso presente nelle tavole in occasione di San Patrizio. La ricetta è apprezzata per il suo sapore ricco e cremoso, che conquista molti appassionati di cucina.

Lo stufato alla birra scura, meglio conosciuto come Guinness Beef Stew, rappresenta il pilastro della cucina conviviale irlandese, celebrato in tutto il mondo in occasione di San Patrizio. Questa pietanza affonda le sue radici nella tradizione contadina del XIX secolo, quando l’aggiunta della celebre stout serviva non solo a insaporire, ma anche a intenerire i tagli di carne meno pregiati grazie all’acidità e ai malti della bevanda. Oggi, questa ricetta si è evoluta diventando un simbolo di comfort food, capace di unire la robustezza del malto alla dolcezza delle radici invernali. La storia del Beef in Guinness è strettamente legata all’evoluzione delle Porter e delle Stout a Dublino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Fallo per cena domani: lo stufato alla Guinness che si scioglie in bocca (c’è anche la versione vegana)

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