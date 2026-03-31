Torniamo a Sognare Le celebrazioni nazionali dell' Earth Day 2026

Tra poche settimane si apriranno in Italia le celebrazioni per la 56ª Giornata Mondiale della Terra, organizzate in occasione dell'Earth Day 2026. L’evento, promosso dalle Nazioni Unite, coinvolge diverse iniziative e attività dedicate alla sensibilizzazione ambientale. La giornata mira a promuovere azioni concrete per la tutela del pianeta e a coinvolgere cittadini, scuole e associazioni in programmi dedicati alla sostenibilità.

Al via tra poche settimane le celebrazioni italiane della 56ª Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite. L'evento, organizzato da Fondazione Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, lancia quest'anno un messaggio deciso: “Torniamo a Sognare”. Un invito a riappropriarsi della capacità di immaginare il futuro per costruire un mondo che metta al centro l'umanità e la cura del Pianeta. Le celebrazioni, che nelle scorse edizioni hanno raggiunto i 300.000 visitatori, si articoleranno in tre momenti chiave nel cuore della Capitale: 1) Festival Impatta Disrupt (13-15 aprile – Casa del Cinema) Organizzato con Harmonic Innovation Group con il supporto di EPR Comunicazione, l'evento lancia la Giornata Mondiale dell'Innovazione, voluta dalle Nazioni Unite alla vigilia dell'Earth Day. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Torniamo a Sognare”. Le celebrazioni nazionali dell'Earth Day 2026 Articoli correlati New Orleans, il video dell'arresto dell'attore Shia LaBeouf durante le celebrazioni del Mardi GrasHome > Spettacoli > Cinema > New Orleans, il video dell'arresto dell'attore Shia LaBeouf durante le celebrazioni del Mardi Gras L’attore Shia LaBeouf... Short track, Olimpiadi 2026: le speranze di medaglia dell’Italia. Da Sighel alle staffette, è lecito sognareSono due le discipline che possono pesare notevolmente sulla posizione dell’Italia nel medagliere delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Tutto quello che riguarda su Torniamo a Sognare Le celebrazioni... Temi più discussi: Torniamo a sognare, verso le celebrazioni nazionali dell'Earth Day 2026; Torniamo a Sognare, l’Earth Day 2026 a Roma; Torniamo a Sognare le celebrazioni nazionali dell’Earth Day 2026 trasformano Roma nella Capitale della Sostenibilità; Earth Day 2026 a Roma: Torniamo a Sognare per il Pianeta. Torniamo a Sognare. Le celebrazioni nazionali dell'Earth Day 2026Al via tra poche settimane le celebrazioni italiane della 56ª Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite. L’evento, organizzato da ... iltempo.it Earth Day, gli eventi a Roma per la 56esima edizione della Giornata mondiale della Terra: «Torniamo a sognare»Le celebrazioni nazionali della 56ª Giornata Mondiale della Terra, dal 13 al 22 aprile, trasformano Roma nella Capitale della Sostenibilità con diversi appuntamenti tra Villa ... leggo.it Earth Day Festival 2026 - facebook.com facebook