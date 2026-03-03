Morto il giornalista Pier Paolo Luciano per 15 anni responsabile della redazione di Torino di Repubblica

Da torinotoday.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso a 65 anni Pier Paolo Luciano, giornalista professionista e per 15 anni responsabile della redazione di Torino di Repubblica. In passato ha ricoperto anche il ruolo di vicedirettore di Mondo Economico. La sua carriera si è sviluppata nel settore dell'informazione, lasciando un segno nel giornalismo locale e nazionale. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

È morto a 65 anni Pier Paolo Luciano, giornalista professionista, già vicedirettore di Mondo Economico. Aveva iniziato alla Stampa di Cuneo, per poi trasferirsi alla sede centrale del giornale a Torino. Infine è passato a Repubblica dove è stato per 20 anni tra cui 15 da responsabile della. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Furto alla redazione di Repubblica Napoli, Mastella: «Colpito un presidio della democrazia»Il sindaco di Benevento esprime solidarietà ai giornalisti: «Una redazione è un tempio laico, auspico che i responsabili vengano individuati al più...

Furto alla redazione di Repubblica, Mastella: “Sconcerto, profanato un tempio laico della democrazia”“Il furto avvenuto ai danni della redazione napoletana di Repubblica lascia sconcertati.

Aggiornamenti e notizie su Pier Paolo Luciano

Temi più discussi: È morto il giornalista di Repubblica Pier Paolo Luciano; È morto il giornalista Pier Paolo Luciano; Addio al giornalista Pier Paolo Luciano; Addio al giornalista Pier Paolo Luciano, una carriera iniziata alla redazione cuneese de La Stampa.

pier paolo luciano morto il giornalista pierÈ morto il giornalista Pier Paolo Luciano, aveva 65 anniTORINO – È morto a Torino il giornalista Pier Paolo Luciano, per vent’anni colonna della redazione torinese di la Repubblica, che ha guidato dal 2007 al 2022. Aveva 65 anni. Nato a Caraglio, in provin ... quotidianopiemontese.it

pier paolo luciano morto il giornalista pierÈ morto il giornalista Pier Paolo LucianoÈ morto a Torino il giornalista Pier Paolo Luciano, per decenni a Repubblica, responsabile della redazione di Torino dal 2007 al 2022. Aveva 65 anni. torino.repubblica.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.