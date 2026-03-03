Morto il giornalista Pier Paolo Luciano per 15 anni responsabile della redazione di Torino di Repubblica

È scomparso a 65 anni Pier Paolo Luciano, giornalista professionista e per 15 anni responsabile della redazione di Torino di Repubblica. In passato ha ricoperto anche il ruolo di vicedirettore di Mondo Economico. La sua carriera si è sviluppata nel settore dell'informazione, lasciando un segno nel giornalismo locale e nazionale. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

È morto a 65 anni Pier Paolo Luciano, giornalista professionista, già vicedirettore di Mondo Economico. Aveva iniziato alla Stampa di Cuneo, per poi trasferirsi alla sede centrale del giornale a Torino. Infine è passato a Repubblica dove è stato per 20 anni tra cui 15 da responsabile della.