Giuseppe Cossu un defibrillatore alla Quercia per ricordare il 24enne morto improvvisamente

A Viterbo è stato installato un defibrillatore presso il quartiere La Quercia in memoria di un giovane di 24 anni deceduto improvvisamente. L’inaugurazione è stata accompagnata da una cerimonia alla quale ha partecipato il presidente del consiglio comunale, che ha commentato l’iniziativa come un segno di ricordo e di speranza. L’installazione segue la decisione di dedicare l’apparecchio alla memoria della vittima.

Alla Quercia un defibrillatore nel nome di Giuseppe Cossu. “Un segno di ricordo e di speranza”, sottolinea il presidente del consiglio comunale di Viterbo, Marco Ciorba, che ha seguito da vicino l'iniziativa.Giuseppe è morto a soli 24 anni nel maggio del 2021 per un malore improvviso: un.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Paura allo stadio: si sente male e sviene improvvisamente, soccorso con il defibrillatoreMomenti di paura allo stadio Ferraris nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, poco dopo la partita Genoa-Bologna, quando un tifoso ha accusato... Il mondo underground di Torino piange Dj Dave Salvatore, morto improvvisamenteIl mondo underground di Torino piange Davide Salvatore o, come era anche conosciuto, Dj Dave, storico e poliedrico artista della città che è morto...