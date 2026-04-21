È morto Enrico Rozzi | lungimirante imprenditore e fondatore di un gruppo da 17 milioni di euro

È deceduto Enrico Rozzi, noto imprenditore e fondatore di un gruppo con un fatturato di 17 milioni di euro. Era riconosciuto per la sua capacità di adattarsi ai tempi senza rinunciare ai principi e alla stretta di mano come segno di fiducia. La sua figura è stata descritta come quella di un uomo deciso e discreto, dotato di una saggezza che ha guidato le sue scelte nel corso degli anni.

"Un uomo d'altri tempi, ma capace di stare al passo, dalla stretta di mano che valeva tutto. Un maestro deciso ma discreto dalla saggezza infinita, fermo nei valori". È così che viene ricordato Enrico Rozzi, imprenditore di Seniga scomparso nelle scorse ore, dopo una malattia. Fondatore della.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Sindaco e imprenditore, guidava un'azienda da 60 milioni di euro: è morto Beppe LanciniMalato da tempo, è morto Giuseppe Lancini, per gli amici semplicemente Beppe: ne danno il triste annuncio la moglie Gloria, i figli Paolo con Nadia e... Sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore del clan dei CasalesiTempo di lettura: 2 minutiSi è arricchito grazie al suo legame con il clan dei Casalesi l’imprenditore 51enne di San Cipriano d’Aversa (Caserta)...