Sindaco e imprenditore guidava un' azienda da 60 milioni di euro | è morto Beppe Lancini

È morto Beppe Lancini, il sindaco e imprenditore che guidava un’azienda da 60 milioni di euro. Malato da tempo, si è spento questa mattina circondato dall’affetto della famiglia. La notizia ha colpito molti, soprattutto quelli che lo conoscevano bene per il suo impegno in politica e nel mondo degli affari. La famiglia, tra cui la moglie Gloria e i figli Paolo e Giacomo, ha dato l’annuncio del suo decesso.

Malato da tempo, è morto Giuseppe Lancini, per gli amici semplicemente Beppe: ne danno il triste annuncio la moglie Gloria, i figli Paolo con Nadia e Giacomo con Lara, la sorella Adriana con Luigi, i nipoti Veronica con Luca, Letizia, Alessia con Rubes, Thomas con Giuly, i pronipoti Riccardo e Michele. La salma riposa alla Domus funeraria Rodella di Salò, dove è stata allestita la camera ardente (visite dalle 8 alle 20): il funerale sarà invece celebrato giovedì 29 gennaio alle 14.30 nella chiesa di Vobarno. È qui che Beppe Lancini ha sempre vissuto, costruito la sua famiglia e la sua fortuna: conosciutissimo in paese e in tutta la valle, era pure stato sindaco, dal 2014 al 2019.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

