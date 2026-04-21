È morta Franca Fagioli l’anima delle volontarie

È venuta a mancare recentemente una volontaria molto conosciuta, deceduta all’età di 89 anni. La sua figura era apprezzata e stimata da molte persone, grazie alla dedizione e all’impegno nel lavoro di volontariato. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra coloro che avevano avuto modo di conoscerla e collaborare con lei nel corso degli anni.

La volontaria benvoluta, apprezzata e stimata da tutti. Era Franca Fagioli che è scomparsa l’altro giorno all’età di 89 anni. Insegnante prima, dirigente sindacale Cisl per una ventina d’anni poi. È stata una presenza attiva all’interno del Comune di Castello d’Argile. "Profonda tristezza – dice il sindaco Alessandro Erriquez – per la scomparsa di Franca Fagioli. Già presidente del centro sociale culturale argilese, impegnata nell’attività sindacale, Franca ha rappresentato anche la storia della destra argilese per decenni. Da sindaco, ho avuto il privilegio di approfondire la sua conoscenza e, su fronti opposti, apprezzarne la correttezza e la coerenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - È morta Franca Fagioli, l’anima delle volontarie Multi SubFramed by the Fake Daughter, She Won the Emperor’s Favor With One Brilliant Performance Notizie correlate Franca Fagioli: 450 studi e il premio Torinese 2025La premiazione della Torinese dell’Anno 2025 ha la vittoria di Franca Fagioli, un riconoscimento assegnato dalla Camera di commercio di Torino che... “Are you Franca?”: alla Galleria “Il Casino delle Muse” la mostra che svela il ritratto di Donna Franca con il figlioScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Protagonista assoluta... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: È morta Franca Fagioli, l’anima delle volontarie; La settimana della pertosse: proteggi chi cura, proteggi chi nasce; Il Piemonte si mobilita contro la pertosse: vaccini, open day e campagne per proteggere i neonati; Le nuove frontiere nella cura delle emoglobinopatie: ad Asti l’evento scientifico promosso dal SIMT dell’Asl AT. Profonda tristezza per la scomparsa di Franca Fagioli. Già presidente del Centro sociale culturale argilese, impegnata nell'attività sindacale, Franca ha rappresentato anche la storia della destra argilese per decenni. Da sindaco, ho avuto il privilegio di approfo - facebook.com facebook