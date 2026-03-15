Franca Fagioli | 450 studi e il premio Torinese 2025

Franca Fagioli ha ricevuto il premio Torinese dell’Anno 2025 durante una cerimonia organizzata dalla Camera di commercio di Torino. La premiazione riconosce il suo contributo attraverso oltre 450 studi realizzati nel corso della sua carriera. La cerimonia si è tenuta recentemente, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri del mondo imprenditoriale.

La premiazione della Torinese dell’Anno 2025 ha la vittoria di Franca Fagioli, un riconoscimento assegnato dalla Camera di commercio di Torino che celebra l’impegno professionale nel territorio. L’evento si è svolto durante una festa dedicata ai valori del lavoro, dove il presidente Massimiliano Cipolletta ha consegnato il premio alla direttrice del dipartimento di Patologia e cura del Bambino dell’ospedale infantile Regina Margherita. Oltre a lei, sono stati onorati 196 lavoratori fedeli, nove imprese storiche e 97 diplomati eccellenti, in un quadro che evidenzia la vitalità del tessuto economico e sociale piemontese. L’eccellenza medica come motore del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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