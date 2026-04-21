È morta anche lei! La sua vita con Gigi Proietti

Una notizia di grande impatto ha scosso il mondo dello spettacolo italiano, segnando la perdita di una figura conosciuta per la sua lunga carriera e il suo ruolo nel teatro. La persona scomparsa aveva condiviso molti anni di vita con un noto artista, lasciando un segno nel panorama culturale nazionale. La notizia ha suscitato molte reazioni di cordoglio tra colleghi e appassionati.

Il mondo dello spettacolo italiano è in lutto. Una scomparsa che riporta alla memoria una delle storie più solide e riservate del panorama artistico nazionale, legata a doppio filo a una figura simbolo del teatro. Al centro del dolore c’è Sagitta Alter, nome discreto ma fondamentale nella vita di uno dei più grandi protagonisti della scena italiana. È morta stasera a Roma Sagitta Alter, per oltre mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti, scomparso nel 2020. Se ne è andata serenamente, circondata dall’affetto delle figlie Susanna e Carlotta e dei suoi familiari. A darne notizia è stata la famiglia. Nata in Svezia nel 1940, aveva 85 anni. Su...🔗 Leggi su Tvzap.it

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21-11-2025 RIP Ornella Vanoni #fabiofazio #ilnove #ornella vanoni #rip #gino paoli #rip #death

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