elio germano arriva su instagram per dire no al referendum con un omaggio a gigi proietti

L’attore ha annunciato su Instagram che voterà contro il referendum, accompagnando il messaggio con un omaggio a Gigi Proietti. Con un tono ironico, ha condiviso la sua posizione, sottolineando il suo impegno politico. La sua dichiarazione arriva in un momento di attenzione pubblica sulle prossime consultazioni referendarie. La scelta di usare i social ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico.

Una posizione netta mai scalfita da nulla - nemmeno la promozione dei suoi film - fino ad oggi, quando ha deciso di sbarcare online con uno scopo ben preciso: dira la sua sul referendum sulla divisione delle carriere nella magistratura, in programma il 22 e 23 marzo 2026. Per farlo non ha ovviamente scelto un modo banale ma si è affidato alla recitazione, con un video di poco più di un minuto, girato in teatro, nel quale fingendo una telefonata durante la quale non riesce molto bene a farsi valere con l'interlocutore, omaggia l'estro creativo di un grande del cinema: Gigi Proietti.

