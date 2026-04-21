La sindaca di Tuoro sul Trasimeno ha pubblicato una nota in cui si rivolge al problema della sanità nella zona. La sua comunicazione si concentra sull’importanza di investimenti nel settore sanitario locale. Nessun dettaglio aggiuntivo o commento personale è stato fornito, e la nota si limita a evidenziare la richiesta di interventi e risorse per migliorare i servizi sanitari nel territorio.

TUORO SUL TRASIMENO - Anche Maria Elena Minciaroni, sindaca di Tuoro sul Trasimeno, firma una nota sul tema della sanità al Trasimeno. La sindaca di Tuoro, con una nota ufficiale, incalza la presidente della Regione chiedendo certezze per il territorio. "Sulla sanità avete vinto le elezioni e gravato gli umbri di 184 milioni di tasse – attacca Minciaroni – ora è il momento di investire". La sindaca pone l’accento sul Cori di Passignano, ancora sottodimensionato, e sull’ ospedale di Castiglione del Lago, dove le carenze di personale in Pronto Soccorso e Radiologia restano irrisolte. "È giusto che per il Trasimeno l’ospedale di riferimento per i ricoveri di routine sia diventato Città di Castello?" Il timore più grande riguarda però l’imminente stagione turistica.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "È il momento di investire". Appello della sindaca di Tuoro

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