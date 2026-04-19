Lecce il barocco soffre lo sporco | l’appello della sindaca ai cittadini

A Lecce, le strade del centro storico, con le loro facciate barocche, mostrano segni di incuria e sporcizia. Passeggiare tra le sue vie, ricche di dettagli artistici, può diventare un’esperienza meno piacevole a causa di rifiuti e trascuratezza. La sindaca ha rivolto un appello ai cittadini affinché si impegnino a mantenere più pulito il patrimonio artistico e architettonico della città.

Passeggiare tra le meraviglie del barocco leccese rischia oggi di trasformarsi in un momento di disagio percorre le vie della città. La questione riguarda la pulizia dei marciapiedi e delle strade, colpita dal comportamento incivile di alcuni proprietari di animali domestici che non provvedono alla corretta gestione delle deiezioni canine. La sindaca Poli Bortone ha voluto affrontare pubblicamente il tema, evidenziando come il decoro urbano sia messo a dura prova dalla trascuratezza di una minoranza di cittadini. Il riflesso del civismo sulla bellezza del centro. Nonostante Lecce sia riconosciuta a livello globale come un gioiello artistico, l’immagine della città subisce un rallentamento dovuto a mancanze che non hanno nulla a che fare con la gestione del randagismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, il barocco soffre lo sporco: l’appello della sindaca ai cittadini Notizie correlate Proteste per il degrado a Noceto: la vice sindaca risponde ai cittadini: "Inizieranno gli interventi appena il meteo lo permetterà"Dopo le proteste dei residenti di Noceto per il degrado in cui versa il paese, la risposta della vicesindaca Roberta Crudeli non si è fatta attendere. Leggi anche: Tentato rapimento di un bambino a Latina, la sindaca Celentano: "Grazie ai cittadini intervenuti e ai poliziotti" Approfondimenti e contenuti Lecce: la capitale del barocco che in pochi conoscono davveroLecce è la capitale mondiale del barocco leccese, uno stile unico nato dalla pietra locale. Ma pochi sanno cosa lo rende davvero speciale. footballnews24.it Un weekend a Lecce con gli amici tra barocco, sapori e serate da vivereGuida alla movida e all’arte salentina: cosa fare a Lecce tra aperitivi nel centro storico, sapori tipici e le nuove tendenze del tempo libero. leccenews24.it