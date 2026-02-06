L’appello della sindaca di Bergamo per l’invio in Ucraina di attrezzature energetiche

Da ecodibergamo.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Bergamo, Carla Carnevali, fa appello alle istituzioni e alle aziende per inviare attrezzature energetiche in Ucraina. «Vogliamo garantire un minimo di sicurezza e dignità alle comunità colpite», scrive. La richiesta arriva mentre si intensificano gli aiuti e le iniziative di sostegno verso le zone in crisi.

LA NOTA. «Per garantire un minimo di sicurezza e dignità alle comunità e offrire un sostegno tangibile alla comunità», scrive Carnevali. «In queste settimane - scrive Carnevali - il popolo ucraino sta affrontando una nuova, durissima emergenza. Il 16 gennaio scorso, il presidente Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza energetica: un’intera nazione si ritrova a combattere non solo contro la guerra, ma anche contro il gelo, il buio e la scarsità di risorse essenziali come l’acqua potabile e l’elettricità. Le città e i villaggi, soprattutto quelli in prossimità del fronte, sono allo stremo, con riscaldamento assente o garantito solo per poche ore al giorno». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

l8217appello della sindaca di bergamo per l8217invio in ucraina di attrezzature energetiche

© Ecodibergamo.it - L’appello della sindaca di Bergamo per l’invio in Ucraina di attrezzature energetiche

Approfondimenti su Bergamo Ucraina

«Banda del buco» a Bergamo: ladri fanno razzìa di attrezzature dentali

A Bergamo, alcuni ladri hanno svaligiato una struttura a Colognola, via dell’Industria, portando via attrezzature dentali.

Cantieri e mobilità, le sfide di Bergamo: il bilancio e gli auguri della sindaca Carnevali - Video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bergamo Ucraina

Argomenti discussi: Ucraina, l'appello della sindaca Carnevali: La popolazione combatte anche contro il gelo e il buio. Dai privati alle aziende, chi può doni generatori; L’appello della sindaca di Bergamo per l’invio in Ucraina di attrezzature energetiche; Allarme truffe a Morrone del Sannio, l’appello della sindaca; Ucraini al freddo e senza elettricità, l'appello della sindaca Elena Carnevali: Donate generatori e attrezzature.

l appello della sindacaL’appello della sindaca di Bergamo per l’invio in Ucraina di attrezzature energetiche«Per garantire un minimo di sicurezza e dignità alle comunità e offrire un sostegno tangibile alla comunità», scrive Carnevali, sindaca di Bergamo. ecodibergamo.it

l appello della sindacaMario resta sindacoE’ arrivata la parola fine, quella definitiva. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da Stefano Permunian e ha confermato la sentenza del Tar del Veneto: le elezioni comunali del 25 e ... polesine24.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.