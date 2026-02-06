La sindaca di Bergamo, Carla Carnevali, fa appello alle istituzioni e alle aziende per inviare attrezzature energetiche in Ucraina. «Vogliamo garantire un minimo di sicurezza e dignità alle comunità colpite», scrive. La richiesta arriva mentre si intensificano gli aiuti e le iniziative di sostegno verso le zone in crisi.

LA NOTA. «Per garantire un minimo di sicurezza e dignità alle comunità e offrire un sostegno tangibile alla comunità», scrive Carnevali. «In queste settimane - scrive Carnevali - il popolo ucraino sta affrontando una nuova, durissima emergenza. Il 16 gennaio scorso, il presidente Zelensky ha dichiarato lo stato di emergenza energetica: un’intera nazione si ritrova a combattere non solo contro la guerra, ma anche contro il gelo, il buio e la scarsità di risorse essenziali come l’acqua potabile e l’elettricità. Le città e i villaggi, soprattutto quelli in prossimità del fronte, sono allo stremo, con riscaldamento assente o garantito solo per poche ore al giorno». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’appello della sindaca di Bergamo per l’invio in Ucraina di attrezzature energetiche

Approfondimenti su Bergamo Ucraina

A Bergamo, alcuni ladri hanno svaligiato una struttura a Colognola, via dell’Industria, portando via attrezzature dentali.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bergamo Ucraina

Argomenti discussi: Ucraina, l'appello della sindaca Carnevali: La popolazione combatte anche contro il gelo e il buio. Dai privati alle aziende, chi può doni generatori; L’appello della sindaca di Bergamo per l’invio in Ucraina di attrezzature energetiche; Allarme truffe a Morrone del Sannio, l’appello della sindaca; Ucraini al freddo e senza elettricità, l'appello della sindaca Elena Carnevali: Donate generatori e attrezzature.

L’appello della sindaca di Bergamo per l’invio in Ucraina di attrezzature energetiche«Per garantire un minimo di sicurezza e dignità alle comunità e offrire un sostegno tangibile alla comunità», scrive Carnevali, sindaca di Bergamo. ecodibergamo.it

Mario resta sindacoE’ arrivata la parola fine, quella definitiva. Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da Stefano Permunian e ha confermato la sentenza del Tar del Veneto: le elezioni comunali del 25 e ... polesine24.it

APPELLO DELLA SINDACA DI BERGAMO ELENA CARNEVALI PER L’EMERGENZA ENERGETICA IN UCRAINA “In queste settimane, il popolo ucraino sta affrontando una nuova, durissima emergenza. Il 16 gennaio scorso, il Presidente Zelensky ha dichiar facebook