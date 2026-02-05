L’annuncio di Ranieri | I Friedkin pensano al ritorno di Totti alla Roma

Claudio Ranieri ha fatto un passo avanti sulla possibile reunion tra Francesco Totti e la Roma. Durante un’intervista a Sky Sport, l’ex allenatore e attuale dirigente giallorosso ha confermato che i Friedkin stanno pensando seriamente di riportare Totti nel club, anche in un ruolo diverso da quello di calciatore. La notizia ha già fatto discutere tifosi e addetti ai lavori, che sperano in un ritorno che potrebbe riaccendere l’entusiasmo attorno alla squadra.

Roma, 5 febbraio 2026 – Un ruolo per Francesco Totti nella Roma torna a essere un tema concreto. A rilanciare l’ipotesi è Claudio Ranieri, ex allenatore giallorosso e oggi dirigente del club, che in un’intervista esclusiva a Sky Sport ha spiegato che la proprietà americana sta ragionando su un possibile coinvolgimento dell’ex capitano. Ranieri, parlando della possibilità di un rientro di Totti in società, ha detto: “So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma”. Per Totti si tratterebbe, eventualmente, di un nuovo capitolo in un rapporto che ha già attraversato più fasi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

