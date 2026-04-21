La Corte di Cassazione ha deciso che le sanzioni civili non devono essere considerate nel limite di 150 euro per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Con l’ordinanza 8132 del 1° aprile 2026, il tribunale ha confermato che le imprese non devono temere di perdere il documento a causa di sanzioni civili di importo superiore a quella soglia. La decisione influisce sulla gestione delle verifiche di regolarità contributiva.

La Corte di Cassazione ha stabilito con l’ordinanza 8132 del 1° aprile 2026 che le sanzioni civili non possono essere conteggiate nel limite dei 150 euro che permette il rilascio del DURC. Questa decisione ribalta la precedente interpretazione del Ministero del Lavoro e dell’INPS, separando nettamente i debiti contributivi effettivi dalle penalità pecuniarie per determinare la regolarità di un’azienda. Il nuovo confine tra debito contributivo e sanzioni pecuniarie. Il nodo della questione ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2015, che disciplina le modalità di emissione del certificato di regolarità contributiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - DURC: la Cassazione salva le imprese, sanzioni fuori dal limite

Notizie correlate

Leggi anche: Ciclista travolto da un tir striscia fuori dal mezzo e si salva: "miracolato"

«PFAS nei fiumi padovani: l'Europa aggiorna le regole, il nostro territorio è già fuori limite»Il 17 febbraio 2026 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una direttiva che aggiorna gli standard di qualità ambientale per le acque...

Contenuti di approfondimento

Durc, sanzioni civili escluse dal calcolo dello scostamento non graveLa Corte di cassazione contraddice le indicazioni del ministero del lavoro: nel tetto di 150 euro entrano solo debito contributivo e interessi ... italiaoggi.it

DURC: perdita dei benefici contributivi in caso di regolarizzazione tardivaOsta alla fruizione di agevolazioni contributive un DURC interno negativo se l'irregolarità riguardi le comunicazioni obbligatorie. ecnews.it