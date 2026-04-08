Ciclista travolto da un tir striscia fuori dal mezzo e si salva | miracolato

Mercoledì mattina, in via Brigate Partigiane, un ciclista è stato coinvolto in un incidente con un tir che lo seguiva. Il veicolo lo ha travolto, ma il ciclista è riuscito a scendere dal mezzo e ad evitare conseguenze più gravi. La scena si è svolta lungo la strada diretta verso Brignole, dove si è verificato il fatto. Nessun altro coinvolto è stato segnalato e le dinamiche sono al momento oggetto di verifiche.

Tragedia sfiorata in via Brigate Partigiane nella mattina di mercoledì 8 aprile. Qui, un ciclista che procedeva verso Brignole è stato travolto da un tir che lo seguiva, ed è riuscito a uscire quasi illeso da una situazione che sembrava disperata.Cos'è successoIl ciclista, un uomo di 61 anni, è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Incidente a Gaggiano, ciclista milanese di 65 anni muore travolto dal rimorchio di un tirUn ciclista milanese di 65 anni ha perso la vita nella giornata di oggi, 29 gennaio, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel comune di... Travolto da un tir sulla Pontina: muore a 48 anni Alfredo Loreti, indagini sul mezzo in fugaIncidente mortale sulla SS148 Pontina al km 13,300 verso Latina: muore Alfredo Loreti, 48 anni, in sella a una Ducati. Temi più discussi: Ciclista travolto da un’auto la mattina di Pasqua: è in gravi condizioni al Bufalini; Padova, ciclista travolto da un'auto: morto; Padova, ciclista di 80 anni travolto e ucciso da un'auto a San Giorgio in Bosco; Castelfranco, ciclista travolto da un camion della raccolta rifiuti. Travolto da un tir e incastrato sotto il paraurti: ciclista di 61 anni si salva strisciando fuori in viale BrigateAttimi di grande paura davanti alla questura di Genova questa mattina quando un ciclista è stato travolto da un tir in viale Brigate all’incrocio con via Maddaloni. L’uomo in bici è rimasto incastrato ... primocanale.it Ciclista travolto da un tir a Genova: ferito ma salvo dopo essere rimasto incastratoUn ciclista di 61 anni è stato travolto da un tir in viale Brigate Partigiane, a Genova, rimanendo incastrato sotto il mezzo pesante. Nonostante la dinamica potenzialmente fatale, l’uomo è riuscito a ... telenord.it +++ Travolto da un tir e incastrato sotto il paraurti: ciclista di 61 anni si salva strisciando fuori in viale Brigate. Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook Padova, ciclista travolto e ucciso da un'auto a San Giorgio in Bosco x.com