PFAS nei fiumi padovani | l' Europa aggiorna le regole il nostro territorio è già fuori limite

Il 17 febbraio 2026 il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato una nuova direttiva che stabilisce limiti più stringenti per le sostanze PFAS presenti nelle acque superficiali e sotterranee. Questa norma introduce un elenco di 25 sostanze soggette a limiti obbligatori e riguarda anche i fiumi padovani, dove le concentrazioni di PFAS sono già superiori ai nuovi standard.

Il 17 febbraio 2026 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una direttiva che aggiorna gli standard di qualità ambientale per le acque superficiali e sotterranee, includendo per la prima volta un elenco di 25 sostanze PFAS tra quelle soggette a limiti normativi vincolanti. La direttiva aggiunge inoltre pesticidi, farmaci e bisfenoli tra i parametri monitorati. Il voto finale del Parlamento europeo è atteso entro marzo 2026. Si tratta di un passo in avanti significativo: i PFAS nelle acque ambientali erano finora normati solo in modo parziale, con limiti su poche sostanze specifiche. Gli Stati membri avranno tempo fino al 2033-2039 per la piena conformità. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fiumi padovani, batteri fecali e Pfas restano un problemaIl report 2025 di Legambiente fotografa la situazione di Brenta, Piovego, Bacchiglione e Brentella tra depurazione discontinua, Pfas diffusi e...

