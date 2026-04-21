Duplice omicidio di Covo l'avvocato delle famiglie delle vittime all'assassino in fuga | Chiamami e costituisciti
L'avvocato delle famiglie delle due vittime del duplice omicidio avvenuto a Covo, in provincia di Bergamo, ha rivolto un appello all’autore dell’omicidio ora in fuga. In una nota inviata a Fanpage, l'avvocato ha invitato l’omicida a chiamarlo e a costituirsi, chiedendo di assumersi le proprie responsabilità. La polizia continua le ricerche per individuare l’uomo coinvolto nel delitto.
L'avvocato delle famiglie delle vittime del duplice omicidio di Covo (Bergamo) fa appello all'omicida in fuga: "Costituisciti e assumiti le tue responsabilità", si legge nella nota ricevuta da Fanpage.it. "Chiamami. Facciamo insieme questo passo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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