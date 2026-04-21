Duplice omicidio di Covo l'avvocato delle famiglie delle vittime all'assassino in fuga | Chiamami e costituisciti

L'avvocato delle famiglie delle due vittime del duplice omicidio avvenuto a Covo, in provincia di Bergamo, ha rivolto un appello all’autore dell’omicidio ora in fuga. In una nota inviata a Fanpage, l'avvocato ha invitato l’omicida a chiamarlo e a costituirsi, chiedendo di assumersi le proprie responsabilità. La polizia continua le ricerche per individuare l’uomo coinvolto nel delitto.