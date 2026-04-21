Duplice omicidio di Covo l’appello dell’avvocato delle famiglie al killer | Costituisciti

L’avvocato delle famiglie ha rivolto un appello diretto al presunto killer coinvolto nel duplice omicidio avvenuto la sera del 17 aprile all’interno del tempio Sikh di via Campo Rampino a Covo. La richiesta è quella di costituirsi e affrontare le accuse, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per fare luce sulla vicenda. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo all’identità del sospettato o alle circostanze del delitto.

Covo. Un appello diretto, senza giri di parole, rivolto al presunto autore del duplice omicidio avvenuto la sera del 17 aprile al tempio Sikh di via Campo Rampino. A lanciarlo è l’avvocato di parte civile delle famiglie delle vittime, Angelo Lino Murtas, ex vice questore di Treviglio. “Sono l’Avvocato Angelo Lino Murtas e assisto le mogli, i figli minorenni e le famiglie di Rajinder Singh e Gurmit Singh, i due padri di famiglia di Covo, in provincia di Bergamo, tragicamente strappati ai loro cari da un gesto di violenza tanto grave quanto incomprensibile. Erano uomini dediti al lavoro, alla famiglia, ai propri valori e alla propria fede. Due vite spezzate da una vendetta assurda e ingiustificabile, che avrebbe potuto causare ancora più dolore, coinvolgendo anche altri due padri di famiglia, fortunatamente sopravvissuti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Leggi anche: Covo, duplice omicidio al tempio Sikh: proseguono le ricerche del killer. Un testimone: “Praticato il massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare”

Indiani uccisi a Covo, tre indagati per il duplice omicidio: due si sono consegnati, il killer ancora in fugaSono tre le persone indagate per il duplice omicidio avvenuto la sera di sabato nella zona industriale di Covo, non lontano da Bergamo.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Sparatoria di Covo, la Bmw dell’assassino filmata ad Antegnate; Bergamo, duplice omicidio a Covo: sentiti 2 indagati, si cerca terzo; Indiani uccisi a Covo, la faida sikh dietro al duplice omicidio: liti e denunce attorno al tempio, caccia a quattro uomini di Antegnate; Sparatoria davanti al tempio sikh, uccisi due uomini nella notte.

Covo (BG), duplice omicidio: tre indagati, due si presentano spontaneamenteIl duplice omicidio a Covo (BG) ha portato all’indagine di tre persone. Due indagati si sono presentati spontaneamente, mentre un terzo è ricercato dalle forze dell’ordine. lamilano.it

Duplice omicidio davanti al tempio Sikh di Covo, tre indagati: il presunto omicida ancora ricercatoTre persone di nazionalità indiana sono indagate per il duplice omicidio di Covo, vittime due uomini - anche loro indiani - uccisi davanti al tempio Sikh il 17 aprile. L'autore dell'omicidio è stato i ... rainews.it

L'inchiesta sul duplice omicidio di Sara Di Vita e la madre Antonella si concentra sulla possibile origine della tossina letale - facebook.com facebook

Asti, suicidio e duplice omicidio: ammazza la sua ex, il compagno e poi si uccide x.com