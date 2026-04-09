Informativa di Meloni alle Camere l’Italia al lavoro per la pace la solita sinistra all’attacco sul piede di guerra

Il presidente del Consiglio ha presentato un intervento alle camere che dovrebbe durare circa quarantacinque minuti, definito il più dettagliato e approfondito mai fatto finora. Il discorso si concentrerà sulla posizione dell’Italia in vista di possibili sviluppi internazionali, con un focus sulla ricerca della pace. Nel frattempo, la sinistra ha risposto criticamente, preparando un attacco che si preannuncia deciso.

Sarà un intervento lungo e corposo, il più intenso ed esplicativo di sempre probabilmente. Tutto condensato in quarantacinque minuti di fila, salvo limature dell’ultimo minuto. Stamane, a partire dalle ore 9.00, Giorgia Meloni terrà un’attesa informativa alle Camere per fare il punto sulla crisi internazionale. Il clima, tuttavia, è quello delle grandi occasioni mancate dall’opposizione: mentre l’Italia riveste un ruolo di primo piano nel delicatissimo scacchiere diplomatico, la sinistra sembra più impegnata ad “aspettare al varco” il presidente del Consiglio che a sostenere l’interesse nazionale. Meloni, a breve il discorso alle Camere sull’azione di governo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Informativa di Meloni alle Camere, l’Italia al lavoro per la pace, la solita sinistra all’attacco sul piede di guerra Leggi anche: Meloni in Aula oggi per l’informativa al Parlamento, opposizioni sul piede di guerra Informativa di Meloni alle Camere venerdì 10 aprile alle 9, la premier in Parlamento sulla situazione Governo dopo il referendumLa presidente del Consiglio si presenterà dunque in Parlamento per un'informativa sulla linea del governo. Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Informativa Meloni su azione del Governo - Diretta Rai; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile. Governo Meloni, l’informativa alle Camere della premier sull’azione dell’esecutivo: guerra e crisi energetica al centro: news in direttaLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier: l'informativa ... fanpage.it Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in ParlamentoLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Meloni in Aula oggi per l’informativa al Parlamento, opposizioni sul piede di guerra x.com Giovedì 9 aprile in Aula informativa del Presidente del Consiglio Meloni su azione del Governo - ore 9. Dirette su webtv: https://bit.ly/Aula090426, canale satellitare della Camera e Rai1. - facebook.com facebook