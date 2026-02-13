Curling nel Pd-gate | spot sul referendum contestato atleti usati senza consenso e Coni sul piede di guerra

Il curling entra nel mirino del Pd-gate: il partito ha diffuso uno spot sul referendum che ha sollevato polemiche, perché ha utilizzato senza consenso le immagini degli atleti Stefania Constantini e Amos Mosaner. La scelta di includere le loro performance nel video ha scatenato le proteste degli stessi atleti, che hanno ribadito di non aver mai autorizzato l’uso delle loro immagini a scopo politico. Il Coni si dice ora sul piede di guerra, considerando l’accaduto come un’ingiustificata strumentalizzazione dello sport per fini elettorali.

Curling nel mirino della politica: lo spot del Pd e la reazione degli atleti. Una campagna elettorale scossa da una gaffe comunicativa: il Partito Democratico ha rimosso un video promozionale per il referendum sulla giustizia dopo l'utilizzo non autorizzato delle immagini degli atleti di curling Stefania Constantini e Amos Mosaner. L'episodio, avvenuto il 12 febbraio 2026, solleva interrogativi sull'etica delle campagne politiche e sul rispetto della volontà degli sportivi di rimanere al di fuori delle dispute partitiche. Un video al centro della polemica. Il video, pubblicato sui canali social del Pd, mirava a sensibilizzare l'opinione pubblica in vista del voto del 22 e 23 marzo.