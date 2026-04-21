Mercoledì alle 20.30 al PalabancaSport di Piacenza si disputa la partita di ritorno della finale di CEV Cup tra la squadra locale e il Lüneburg. La sfida stabilirà quale delle due squadre si aggiudicherà il trofeo 2026, con i giocatori pronti a scendere in campo per portare a casa il titolo. La gara rappresenta l’atto conclusivo di una competizione europea di pallavolo maschile.

Al PalabancaSport di Piacenza si assegna mercoledì alle 20.30 la CEV Cup 2026 e la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha in mano il suo destino: dopo il netto 3-0 dell’andata in Germania, agli emiliani basteranno due set per alzare al cielo il trofeo e regalare all’Italia la terza coppa europea stagionale dopo le Challenge conquistate da Milano e Vallefoglia. Un’occasione enorme, ma che richiederà lucidità e gestione, perché il margine costruito all’andata non concede distrazioni. Piacenza arriva al ritorno con certezze solide. La gara in Germania ha confermato una superiorità tecnica evidente, ma soprattutto ha messo in luce la capacità della squadra di restare dentro la partita nei momenti difficili.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Due set per la gloria: Piacenza sfida in casa il Lüneburg nel ritorno della finale di CEV Cup

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