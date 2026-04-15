Piacenza ha vinto la prima partita della finale di andata della CEV Cup di volley maschile, superando il Luneburg con un punteggio di 3-0. La squadra ha recuperato due set di svantaggio, vincendo i parziali 26-24, 25-22 e 25-16. La gara si è svolta in Germania, e la formazione italiana ha mostrato solidità nonostante i primi due set persi. Bovolenta, Galassi e Porro sono stati tra i protagonisti in campo.

Piacenza ha sconfitto il Luneburg per 3-0 (26-24; 25-22; 25-16) nella finale d’andata della CEV Cup di volley maschile, la seconda competizione europea per importanza alle spalle della Champions League. I Lupi si sono imposti in trasferta contro la compagine tedesca e hanno messo una seria ipoteca sulla conquista del trofeo: per alzare al cielo la coppa dovranno imporsi in almeno due set in occasione del match di ritorno che si disputerà settimana prossima al PalaBanca, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. Dopo l’eliminazione rimediata nella semifinale scudetto per mano di Perugia, la formazione emiliana ha rialzato prontamente la testa in campo continentale e ha fatto valere un tasso tecnico e tattico superiore rispetto alla grande rivelazione di questa manifestazione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Piacenza rimonta due set compromessi, espugna Luneburg e ipoteca la CEV Cup. Bovolenta, Galassi e Porro granitici

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