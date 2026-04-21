Nel settore agricolo locale si registrano due lutti significativi. Coldiretti Pistoia ha comunicato la scomparsa di Carmelo Celso, un geometra di lunga data dell’associazione, e di Rindo Lunardi, un agricoltore noto nel territorio di Quarrata. Entrambi sono stati riconosciuti come figure di riferimento nel loro ambito e hanno lasciato un segno importante nel mondo agricolo della zona.

Il mondo agricolo locale colpito da due gravi lutti. Lo fa sapere Coldiretti Pistoia annunciando la scomparsa di Carmelo Celso, storico geometra dell’associazione, e di Rindo Lunardi (foto in alto), agricoltore e punto di riferimento per il territorio di Quarrata. Due figure che, pur a diverso titolo, hanno scritto pagine importanti della vita dell’organizzazione e della storia dell’agricoltura sul territorio, che è – oggi come ieri – un comparto rilevante dell’economia locale. Ieri – spiega una nota di Coldiretti – sono stati celebrati i funerali di Carmelo Celso (foto in basso), 81 anni, che per oltre quarant’anni ha seguito numerosi lavori per conto della Federazione Coldiretti Pistoia, in particolare quelli legati all’attuale sede di via dell’Annona.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due lutti nel mondo agricolo. La scomparsa di Celso e Lunardi: "Protagonisti in Coldiretti"

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