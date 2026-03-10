Gasolio agricolo aumenti spropositati Esposto di Coldiretti

Coldiretti ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza per segnalare aumenti considerevoli nel prezzo del gasolio agricolo. L'organizzazione ha deciso di intervenire dopo aver riscontrato variazioni significative nel costo di questa materia prima. L'esposto mira a chiarire le cause di tali incrementi e a verificare eventuali irregolarità nel mercato.

Coldiretti presenta un esposto alla Procura della Repubblica alla Guardia di Finanza per chiedere di fare piena luce sulle possibili manovre speculative sul prezzo del gasolio agricolo, con la richiesta di accertare eventuali responsabilità e procedere nei confronti dei responsabili per il reato di manovre speculative su merci previsto dall'articolo 501-bis del codice penale. L'iniziativa, firmata dal presidente Ettore Prandini e dal segretario generale Vincenzo Gesmundo, nasce a seguito del repentino aumento registrato negli ultimi giorni sul gasolio agricolo agevolato, passato nel giro di circa una settimana da circa 0,85 euro al litro fino a valori che in alcuni casi raggiungono 1,25 euro al litro.