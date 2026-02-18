Marketing agricolo e turismo | la Calabria scommette sull’asse Coldiretti-UniCal
Calabria ha avviato un progetto per unire agricoltura e turismo, causato dalla crescente richiesta di esperienze autentiche e sostenibili. Coldiretti Calabria e l’Università della Calabria hanno creato un programma di formazione rivolto agli agricoltori, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti locali attraverso il turismo rurale. L’iniziativa mira a rafforzare le economie locali e a promuovere il territorio in modo diretto. La prima giornata di incontri si è svolta a Cosenza, coinvolgendo oltre 50 partecipanti.
Calabria: L’Agricoltura Scommette sul Turismo con la Formazione di Coldiretti e UniCal. La Calabria punta a unire la forza della sua agricoltura e il potenziale del turismo attraverso un’inedita collaborazione tra Coldiretti Calabria e l’Università della Calabria. È ripartito giovedì 19 febbraio il corso di alta formazione in “Marketing per lo sviluppo turistico in ambiente agricolo e in aree rurali”, un’iniziativa pensata per fornire agli imprenditori gli strumenti per valorizzare il territorio e intercettare i nuovi flussi turistici. L’obiettivo è trasformare le sfide del mercato in opportunità di crescita per il settore agricolo calabrese, con un particolare sulle aree interne.🔗 Leggi su Ameve.eu
Marketing agricolo e turismo: la Calabria scommette sull’asse Coldiretti-UniCalPrende il via giovedì 19 febbraio la seconda edizione del percorso di alta formazione promosso da Coldiretti Calabria e dal DiScAG dell'Università della Calabria. cosenzapost.it
