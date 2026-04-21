Due giorni ricchi di emozioni | il ritorno di Stefano Primoli Carretta al Paganella Rally dopo sedici anni

Dopo sedici anni, Stefano Primoli Carretta torna a gareggiare al Paganella Rally, un evento della CRZ di quarta zona in Trentino. L’ultimo suo coinvolgimento risale a più di un decennio e mezzo fa, e questa partecipazione rappresenta il suo rientro ufficiale nel mondo dei rally. La manifestazione si svolge in due giorni e ha visto la presenza di numerosi appassionati e concorrenti provenienti dalla regione.