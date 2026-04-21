Due giorni ricchi di emozioni | il ritorno di Stefano Primoli Carretta al Paganella Rally dopo sedici anni
Dopo sedici anni, Stefano Primoli Carretta torna a gareggiare al Paganella Rally, un evento della CRZ di quarta zona in Trentino. L’ultimo suo coinvolgimento risale a più di un decennio e mezzo fa, e questa partecipazione rappresenta il suo rientro ufficiale nel mondo dei rally. La manifestazione si svolge in due giorni e ha visto la presenza di numerosi appassionati e concorrenti provenienti dalla regione.
L'appuntamento trentino della CRZ di quarta zona ritrova sulla pedana di partenza il patavino, al ritorno in un rally vero dopo ben sedici anni.Il rientro di Stefano Primoli Carretta dopo sedici anniIl recente Paganella Rally, andato in scena nelle giornate di sabato e di domenica come tappa.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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