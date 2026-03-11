Sedici anni e due etti di droga in tasca | il baby pusher incastrato al Flaminio

Un ragazzo romano di 16 anni è stato arrestato nel quartiere Flaminio con due etti di droga nascosti in tasca. La polizia lo ha fermato durante un controllo e ha scoperto che trasportava sostanze stupefacenti. Il giovane è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

A sedici anni con due etti di "fumo" indosso. A finire in manette un ragazzino romano di 16 anni, trovato con la droga nella zona del Flaminio. Sono stati i carabinieri della locale stazione a controllare il minorenne in piazza Grecia. Sottoposto a perquisizione è stato trovato con 200 grammi di.