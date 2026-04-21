Due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in strada | maxi incidente in Statale 36

Nella serata di lunedì 20 aprile, due cavalli sono scappati da un maneggio e sono entrati sulla Statale 36, provocando un incidente lungo la strada in direzione sud. L’episodio si è verificato all’uscita del tunnel a Monza, coinvolgendo diversi veicoli e causando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in Valassina. Maxi incidente nella serata di ieri, lunedì 20 aprile a Monza, lungo la SS36 (direzione Sud, Brianza-Lecco) all’uscita del tunnel.Lo schianto poco fuori dal tunnelCome illustratao dai colleghi di MonzaToday.it, nello schianto sono.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Cavalli scappano dal maneggio e corrono in strada causando un incidente sulla statale 36ABBONATI A DAYITALIANEWS Animali fuggiti da un maneggio finiscono sulla carreggiata Un grave incidente si è verificato sulla strada statale 36... Leggi anche: Maxi incidente in Valassina: due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in SS36 Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Maxi incidente in Valassina: due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in SS36; Due cavalli scappano dal maneggio: maxi incidente in Valassina -; Guerra in Iran, impennata dei prezzi dei generi alimenti: le voci del mercato rionale \ VIDEO; Novoli, paura tra i commercianti dopo l’ultima rapina dentro il centro San Donato / VIDEO. Dyane e Due Cavalli da tutta Italia al maxi raduno delle bicilindriche - Cronaca x.com SICILIA -Due episodi diversi, ma che letti insieme restituiscono un quadro in cui la gestione dei cavalli sfugge ancora troppo spesso alla legalità. Nel primo caso, in territorio di Paternò, una cavalla non identificata è stata travolta e uccisa lungo la SS121 nei pr facebook