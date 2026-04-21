Due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in strada | maxi incidente in Statale 36

Da leccotoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di lunedì 20 aprile, due cavalli sono scappati da un maneggio e sono entrati sulla Statale 36, provocando un incidente lungo la strada in direzione sud. L’episodio si è verificato all’uscita del tunnel a Monza, coinvolgendo diversi veicoli e causando disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in Valassina. Maxi incidente nella serata di ieri, lunedì 20 aprile a Monza, lungo la SS36 (direzione Sud, Brianza-Lecco) all’uscita del tunnel.Lo schianto poco fuori dal tunnelCome illustratao dai colleghi di MonzaToday.it, nello schianto sono.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Notizie correlate

Cavalli scappano dal maneggio e corrono in strada causando un incidente sulla statale 36ABBONATI A DAYITALIANEWS Animali fuggiti da un maneggio finiscono sulla carreggiata Un grave incidente si è verificato sulla strada statale 36...

Leggi anche: Maxi incidente in Valassina: due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in SS36

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Maxi incidente in Valassina: due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in SS36; Due cavalli scappano dal maneggio: maxi incidente in Valassina -; Guerra in Iran, impennata dei prezzi dei generi alimenti: le voci del mercato rionale \ VIDEO; Novoli, paura tra i commercianti dopo l’ultima rapina dentro il centro San Donato / VIDEO.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.