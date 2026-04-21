Cavalli scappano dal maneggio e corrono in strada causando un incidente sulla statale 36

Nella mattinata di oggi, alcuni cavalli sono fuggiti da un maneggio e sono entrati sulla carreggiata della strada statale 36 Valassina, all’uscita della galleria di Monza in direzione sud. La fuga degli animali ha provocato un incidente con coinvolgimento di più veicoli, con conseguenti danni e feriti. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Animali fuggiti da un maneggio finiscono sulla carreggiata. Un grave incidente si è verificato sulla strada statale 36 Valassina, all’uscita della galleria di Monza in direzione sud. Due cavalli, scappati da un maneggio, si sono ritrovati improvvisamente sulla carreggiata, provocando uno schianto che ha coinvolto tre automobili. La dinamica dell’impatto. L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 20 aprile, intorno alle 19.30. Secondo le prime ricostruzioni, gli automobilisti, appena usciti dalla galleria, si sono trovati i due animali davanti senza alcuna possibilità di evitarli. Nell’impatto, uno dei cavalli è stato travolto ed è morto, mentre l’altro è riuscito a fuggire ed è stato recuperato solo a diversi chilometri di distanza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Cavalli scappano dal maneggio e corrono in strada causando un incidente sulla statale 36 Notizie correlate Leggi anche: Maxi incidente in Valassina: due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in SS36 Leggi anche: Incidente tra auto e moto sulla Statale 36, soccorsi all'opera e code Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Maxi incidente in Valassina: due cavalli scappano dal maneggio e finiscono in SS36; Due cavalli scappano dal maneggio: maxi incidente in Valassina -. Cavalli fuggono dal maneggio e finiscono sulla statale: maxi incidente all'uscita della galleria, uno viene travoltoGrave incidente sulla strada statale 36 Valassina, all'uscita della galleria di Monza in direzione sud. Due cavalli sono fuggiti da un maneggio e si sono ritrovati loro malgrado sulla carreggiata ... today.it Cavalli in fuga dal maneggio finiscono sulla statale, maxi incidente con tre auto: cinque feriti, morto un animaleMaxi incidente sulla strada statale 36 Valassina, all’uscita della galleria di Monza in direzione sud. A provocarlo è stata una mandria di cavalli in fuga. Coinvolte ... ilmattino.it Pasquetta da brivido, sei cavalli scappano e galoppano in strada: paura tra gli automobilisti / VIDEO - FOTO x.com Cavalli in fuga sulla SS36 tra Cinisello e Monza. Lo scontro con le auto in transito: un cavallo muore, diversi feriti tra gli automobilisti facebook