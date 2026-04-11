La capsula Orion è stata recuperata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste californiane, a sud-ovest di San Diego, segnando il termine della missione Artemis II. Gli astronauti sono tornati sulla Terra dopo aver completato il viaggio intorno alla Luna. La Nasa ha annunciato che ora l'obiettivo è stabilire una presenza duratura sulla superficie lunare.

SAN DIEGO – La capsula Orion è ammarata nell’oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che a 56 anni dal volo dell’Apollo 8 ha portato un equipaggio nell’orbita della Luna. Sono così rientrati a Terra gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover Christina Koch e Jeremy Hansen. Il rientro della capsula è avvenuto senza problemi e i paracadute che hanno rallentato la capsula si sono aperti regolarmente. E’ avvenuta con successo anche un’altra fase cruciale del viaggio di rientro, ossia la separazione della capsula Orion dal Modulo di Servizio Europeo, che nel viaggio fino all’orbita della Luna e poi verso la Terra ha assicurato la propulsione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Artemis II: missione compiuta. Astronauti a terra. Nasa: “Ora vogliamo restare sulla Luna”

Artemis II, missione compiuta: gli astronauti sono tornati sulla TerraAl termine di una missione storica di 10 giorni alla scoperta del lato nascosto della Luna, gli astronauti della missione Artemis II sono rientrati...

Artemis II NASA, rientro sulla Terra: ora inizia l’uscita degli astronauti dalla capsula OrionLa missione Artemis II della NASA si conclude con successo: Orion è ammarata nel Pacifico.

Diretta lancio Artemis II - L'Umanità torna sulla Luna!

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Artemis II, missione compiuta: il rientro sulla Terra è riuscito. Dall’ingresso in atmosfera allo splashdown nel Pacifico. Tutte le fasi finali della missioneDopo 10 giorni nello spazio profondo, l'equipaggio di Artemis II è ammarato nel Pacifico alle 2.07 italiane. Un passo verso la Luna. ilfattoquotidiano.it

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Si è conclusa la missione di #Artemis II, la capsula Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della California. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook

Sani e salvi sulla Terra. Si è chiusa la missione Artemis. x.com