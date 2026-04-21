Ducati potrebbe ricevere concessioni MotoGP per la prima volta dopo un inizio lento nel 2026

Ducati potrebbe ottenere le sue prime concessioni in MotoGP a partire dalla stagione 2026, con una decisione che sarà presa a metà del 2026. Fino a ora, la casa motociclistica ha avuto un inizio di stagione lento, ma si attende una comunicazione ufficiale sulla possibilità di ottenere le concessioni. La decisione verrà annunciata nel corso dell’anno successivo.

"> Ducati si prepara a ricevere le sue prime concessioni in MotoGP, con una decisione prevista per il punto di metà stagione del 2026. Questo cambiamento potrebbe segnare un nuovo capitolo per il team che ha dominato il campionato negli ultimi anni. Il Sistema di Concessioni in MotoGP. Il sistema di concessioni è stato reintegrato nella stagione 2024 per sostenere le squadre in difficoltà, offrendo maggiori opportunità di test e aggiornamenti. Questo intervento mira anche a ridurre il predominio di Ducati nel campionato. Per fare un esempio, nel 2025, Ducati ha mantenuto un controllo quasi totale, conquistando tutti e tre i titoli e rimanendo nella “Classe A” del sistema di concessioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Ducati potrebbe ricevere concessioni MotoGP per la prima volta dopo un inizio lento nel 2026. Notizie correlate Leggi anche: Dall’Igna: le concessioni MotoGP non spiegano il regresso di Ducati nel 2026. Leggi anche: I record MotoGP che Marc Marquez potrebbe superare con Ducati nella stagione 2026. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Alex Marquez spiega la crisi Ducati in MotoGP: L'infortunio di Marc non c'entra nulla. È il regolamento; MotoGP 2026. L'onestà di Pol Espargaró: Ducati? Ostacolata per molto tempo. Sulla coppia Marc Márquez-Pedro Acosta: Sarà un disastro per tutti gli altri; Ducati potrebbe ricevere concessioni MotoGP per la prima volta dopo un inizio lento nel 2026.; Dall’Igna | le concessioni MotoGP non spiegano il regresso di Ducati nel 2026. "Non mi interessa se dicono che vinco solo perche ho la moto migliore Tutti i piloti Ducati hanno la mia stessa moto e ciò che conta per me è vincere e batterli. Toprak mi manca, ma gli altri arriveranno: Lecuona potrebbe battermi in alcune gare. Il mio futuro S - facebook.com facebook