Luigi Dall’Igna ha commentato il motivo per cui Aprilia ha superato Ducati nella stagione MotoGP 2026, sottolineando che le concessioni assegnate alla classe non sono la causa del calo di prestazioni della squadra italiana. Ha spiegato che i cambiamenti nelle prestazioni non sono legati alle regole o ai bonus, ma dipendono da altri fattori tecnici e sportivi. La discussione si concentra sulla differenza tra le performance delle due case durante l’anno.

"> Perché Aprilia ha superato Ducati nella stagione MotoGP 2026 secondo Luigi Dall’Igna. Luigi Dall’Igna ha fornito la sua analisi sul sorprendente inizio di stagione di Aprilia, che ha subito scavalcato Ducati nei primi eventi del 2026. A suo avviso, il successo di Aprilia non è dovuto a limitazioni imposte dal sistema di concessioni di MotoGP, che normalmente penalizza le squadre in base ai risultati precedenti. Aprilia ha avviato la nuova stagione con slancio, mettendo così pressione su Ducati nella loro rincorsa a un settimo titolo costruttori consecutivo. Da quando la MotoGP ha implementato il sistema di concessioni nel 2020, nessun altro costruttore è riuscito a conquistare il titolo, ma ora la dominanza di Ducati è a rischio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dall’Igna: le concessioni MotoGP non spiegano il regresso di Ducati nel 2026.

¡FILTRADO EL CONTRATO! Márquez se va de Ducati en 2026

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