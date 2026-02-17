I record MotoGP che Marc Marquez potrebbe superare con Ducati nella stagione 2026
Marc Marquez potrebbe superare diversi record in MotoGP nel 2026, dopo aver firmato con Ducati. La sua presenza in squadra ha già attirato l’attenzione di fan e appassionati, pronti a vedere se riuscirà a eguagliare o superare le performance storiche del passato. Con la nuova moto, Marquez si prepara a sfidare i propri limiti e a scrivere una nuova pagina della sua carriera.
"> Marc Marquez: Un’Icona della MotoGP e il Futuro nel 2026. Nel 2025, Marc Marquez ha segnato un’impresa straordinaria nel mondo della MotoGP, riconquistando il titolo con Ducati. La stagione ha avuto un andamento record, con ben 25 vittorie tra gare principali e Sprint. Dopo anni di infortuni con Honda, Marquez ha dimostrato di essere ancora competitivo e determinato a rimanere al vertice della classifica. Questa vittoria non solo ha portato Marquez a un pari merito con Valentino Rossi, entrambi con sette titoli nella classe regina, ma ha anche fatto di lui il campione più anziano dell’era MotoGP a soli 32 anni, superando il record di Rossi del 2009. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
MotoGP, Marc Marquez sul futuro in Ducati: “Perché cambiare qualcosa che funziona?”Con la pausa estiva, si apre il periodo di riflessione per Ducati, che ha concluso la stagione con risultati significativi, tra cui il titolo piloti conquistato da Marc Marquez.
MotoGP, Marc Marquez-Ducati: c’è l’intesa per il rinnovo di contrattoDopo la presentazione a Madonna di Campiglio, Ducati e Marc Marquez sono vicini a definire il rinnovo di contratto.
REKOR ROSSI YANG BISA DI KEJAR MARC MARQUEZ DI MOTOGP 2026
Argomenti discussi: MotoGP 2026. Quelli che... non hanno vinto mai vinto un GP in MotoGP e quelli che non hanno mai vinto un mondiale (e quelli che né l'uno, né l'altro); Moto2, a Jerez Gonzalez domina la prima giornata di test. Arbolino in difficoltà; L'ultimatum di Alex Marquez: Deciderò prima della Thailandia; Arianna Fontana, un argento che la porta tra le leggende delle Olimpiadi: eguagliato il record di Mangiarotti.
MotoGP | Tutti i record che può battere Marc Marquez nel 2026Marc Márquez inizia il 2026 con la possibilità di vincere il titolo e con diversi record storici alla sua portata: ecco quali sono i primati storici della MotoGP ad essere in pericolo. msn.com
MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026Dopo aver esplorato strade diverse nel 2026, i piloti KTM sperano in una maggiore convergenza nelle loro scelte tecniche quest'anno, ma hanno già giudicato il lavoro del costruttore meno confuso nei ... msn.com
Happy birthday to Marc Marquez! #MotoGP facebook
Mercato piloti sotto scacco: Marc Marquez lascia tutti in attesa @corsedimoto x.com