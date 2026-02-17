i record motogp che marc marquez potrebbe superare con ducati nella stagione 2026

Marc Marquez potrebbe superare diversi record in MotoGP nel 2026, dopo aver firmato con Ducati. La sua presenza in squadra ha già attirato l’attenzione di fan e appassionati, pronti a vedere se riuscirà a eguagliare o superare le performance storiche del passato. Con la nuova moto, Marquez si prepara a sfidare i propri limiti e a scrivere una nuova pagina della sua carriera.

"> Marc Marquez: Un’Icona della MotoGP e il Futuro nel 2026. Nel 2025, Marc Marquez ha segnato un’impresa straordinaria nel mondo della MotoGP, riconquistando il titolo con Ducati. La stagione ha avuto un andamento record, con ben 25 vittorie tra gare principali e Sprint. Dopo anni di infortuni con Honda, Marquez ha dimostrato di essere ancora competitivo e determinato a rimanere al vertice della classifica. Questa vittoria non solo ha portato Marquez a un pari merito con Valentino Rossi, entrambi con sette titoli nella classe regina, ma ha anche fatto di lui il campione più anziano dell’era MotoGP a soli 32 anni, superando il record di Rossi del 2009. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

REKOR ROSSI YANG BISA DI KEJAR MARC MARQUEZ DI MOTOGP 2026

