Drop-in di via Benassi una Commissione tecnica per valutare il sevizio Piena adesione del Ceis

Una Commissione tecnica si occuperà di valutare il servizio di drop-in in via Benassi, con il pieno supporto del Ceis. La mozione, presentata da diversi gruppi politici tra cui Pd, Avs, M5s, Spazio democratico e Modena civica, è stata approvata durante la seduta di lunedì 20 aprile, con i voti favorevoli dei gruppi che l’hanno sostenuta.

La mozione, presentata da Pd, Avs, M5s, Spazio democratico e Modena civica, ha ricevuto il via libera nella seduta di lunedì 20 aprile, con il voto favorevole dei proponenti. Il documento chiede all'Amministrazione di istituire questa Commissione per "analizzare utilità ed efficacia del servizio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Una raccolta di contenuti

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