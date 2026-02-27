Vigili del Fuoco da 87 anni al servizio del Paese | il Comando di Foggia celebra la missione dei ' caschi rossi'

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Foggia ha celebrato i 87 anni dalla nascita del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con una cerimonia nella sede di via Napoli. La commemorazione ha coinvolto ufficiali e dipendenti, che hanno partecipato a un momento di riflessione sulla storia e l’impegno quotidiano dei caschi rossi. La festa si è svolta questa mattina in municipio, alla presenza delle autorità locali.

Celebrato questa mattina l'anniversario della nascita del Corpo Nazionale. Riconoscimenti al personale e omaggio ai caduti nella caserma di via Napoli Il 27 febbraio 1939 nasceva ufficialmente il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A 87 anni da quella data, questa mattina il Comando provinciale di Foggia ha celebrato la ricorrenza con una cerimonia solenne nella sede di via Napoli, trasformando l'anniversario in un momento di memoria e riaffermazione della missione quotidiana dei caschi rossi: esserci sempre, "Lì dove serve". Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, la mattinata si è aperta con la rassegna dei reparti, segno tangibile del valore istituzionale della ricorrenza.