Così lavora Fiamma cane robot microbiologo al servizio dei vigili del fuoco

Un cane robot chiamato Fiamma viene impiegato dai vigili del fuoco per ispezioni in ambienti a rischio biologico. Fiamma è dotato di sensori e strumenti che permettono di analizzare l’aria e individuare presenza di microrganismi o tossine. Il robot lavora in situazioni di emergenza come incendi in aziende farmaceutiche o laboratori, supportando le operazioni di sicurezza.