Così lavora Fiamma cane robot microbiologo al servizio dei vigili del fuoco
Un cane robot chiamato Fiamma viene impiegato dai vigili del fuoco per ispezioni in ambienti a rischio biologico. Fiamma è dotato di sensori e strumenti che permettono di analizzare l’aria e individuare presenza di microrganismi o tossine. Il robot lavora in situazioni di emergenza come incendi in aziende farmaceutiche o laboratori, supportando le operazioni di sicurezza.
(Adnkronos) – "Immaginate un incendio in un'azienda farmaceutica nella quale si trattano microrganismi o tossine". Una squadra di vigili del fuoco accorre sul posto. In mezzo al fumo potenzialmente tossico che già si leva dal rogo, un cane robot avanza in solitudine e letteralmente 'fiuta' l'eventuale minaccia. Grazie ai suoi sensori invia immagini e segnali. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Articoli correlati
“Così l’aeroporto può fermarsi”: caserma dei Vigili del fuoco al gelo e mezzi ko, la denuncia dei sindacatiForte presa di posizione da parte di Cgil, Usb e Ugl: "Temperature interne scese fino a 10 gradi e veicoli antincendio in difficoltà.
Leggi anche: Vigili del Fuoco, da 87 anni al servizio del Paese: il Comando di Foggia celebra la missione dei 'caschi rossi'