Droga e contrabbando un giro d' affari illegali che passa anche dai porti messinesi

I porti di Messina sono diventati punti chiave per il traffico di droga e il contrabbando, con un flusso di merci che attraversa sia attività legali che illecite. Le autorità monitorano con attenzione le operazioni portuali, dove si intrecciano interessi economici e rischi di infiltrazioni mafiose. Le autorità hanno sequestrato quantità di sostanze stupefacenti e sequestrato merci sospette, evidenziando la presenza di attività illegali nel settore portuale.

I porti sono sempre di più snodi strategici, in cui si intrecciano economia legale e illegale, opportunità di sviluppo e rischi di infiltrazione mafiose. In Sicilia, nel 2024, sono stati 14 i casi di criminalità (+75% rispetto allo scorso anno) con il coinvolgimento di nove scali marittimi. È.🔗 Leggi su Messinatoday.it Droga nascosta dietro nel clacson dell'auto: ventenne arrestato dai carabinieri per spaccio Notizie correlate La ritirata cinese dalle Americhe passa anche dai porti di PanamaLa sentenza è arrivata la settimana scorsa da Panama City, ma le sue implicazioni si estendono ben oltre i confini del piccolo Stato centroamericano. Leggi anche: Dirette su YouTube per promuovere siti di scommesse illegali: il giro di affari degli streamer del gioco d’azzardo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viaggia con 5 chili di coca. Si barrica in auto ai controlli. Arrestato un ventenne; Contrabbando di sigarette: arrestato ad Atripalda, sequestrati 22 kg di tabacchi esteri; Brindisi, dalla criminalità al sociale: rinasce villa Ferrero; Atripalda, sequestrati oltre mille pacchetti di sigarette di contrabbando.Napoletano in manette. Attacco esercito contro presunta barca droga nei Caraibi: 3 mortiL'esercito Usa ha annunciato di avere attaccato un'altra imbarcazione accusata di trasportare droga nel Mar dei Caraibi, causando la morte di 3 persone. L'attacco è avvenuto domenica 19 aprile. La cam ... lanuovasardegna.it Immigrazione irregolare, tre provvedimenti di rimpatrio a BergamoPOLIZIA DI STATO. Un rimpatrio eseguito e due accompagnamenti al Cpr a Bergamo: coinvolti un cittadino moldavo, un egiziano e un tunisino con precedenti per droga e contrabbando Prosegue l’attività ... ecodibergamo.it Arrestate tre persone e sigilli su 70 mila euro e 4 auto con doppio fondo usate per i trasporti di droga facebook Escort e droga della risata: versati dai calciatori quasi 200mila euro in un giro d'affari che ha portato a profitti superiori a 1 milione per i membri dell'organizzazione finita sotto l'inchiesta della Procura di Milano x.com