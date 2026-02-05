La ritirata cinese dalle Americhe passa anche dai porti di Panama
La decisione di ritirare le navi cinesi dai porti di Panama si è concretizzata la settimana scorsa, con una sentenza arrivata dalla capitale, Panama City. La mossa ha già fatto discutere e potrebbe avere ripercussioni anche oltre i confini dello Stato centroamericano.
La sentenza è arrivata la settimana scorsa da Panama City, ma le sue implicazioni si estendono ben oltre i confini del piccolo Stato centroamericano. La Corte Suprema di Panama ha dichiarato incostituzionale la concessione che permetteva a Panama Ports Company, controllata dal colosso hongkonghese CK Hutchison Holdings, di gestire i porti alle due estremità del Canale di Panama. Formalmente, la decisione si basa su irregolarità contabili e vizi procedurali. Sostanzialmente, rappresenta l’ultimo di una serie di arretramenti strategici della Cina in America Latina. I numeri dell’audit condotto dal controllore generale Anel Flores sono impressionanti: trecento milioni di dollari di perdite stimate dal rinnovo della concessione nel 2021, oltre 1,2 miliardi durante l’intero arco del contratto originale iniziato nel 1997. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
