La decisione di ritirare le navi cinesi dai porti di Panama si è concretizzata la settimana scorsa, con una sentenza arrivata dalla capitale, Panama City. La mossa ha già fatto discutere e potrebbe avere ripercussioni anche oltre i confini dello Stato centroamericano.

La sentenza è arrivata la settimana scorsa da Panama City, ma le sue implicazioni si estendono ben oltre i confini del piccolo Stato centroamericano. La Corte Suprema di Panama ha dichiarato incostituzionale la concessione che permetteva a Panama Ports Company, controllata dal colosso hongkonghese CK Hutchison Holdings, di gestire i porti alle due estremità del Canale di Panama. Formalmente, la decisione si basa su irregolarità contabili e vizi procedurali. Sostanzialmente, rappresenta l’ultimo di una serie di arretramenti strategici della Cina in America Latina. I numeri dell’audit condotto dal controllore generale Anel Flores sono impressionanti: trecento milioni di dollari di perdite stimate dal rinnovo della concessione nel 2021, oltre 1,2 miliardi durante l’intero arco del contratto originale iniziato nel 1997. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La ritirata cinese dalle Americhe passa anche dai porti di Panama

Approfondimenti su Panama City

La corte suprema di Panamá ha deciso di revocare la concessione a Ck Hutchison, l’azienda di Hong Kong, per la gestione di due porti sul canale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Panama City

Argomenti discussi: Ikea si rimpicciolirà?; Usa, uno scudo al Giappone per difendere i suoi Treasury; Auto più vendute al mondo: ecco chi ha vinto la sfida nel 2025; A 154 km/h su una Mercedes senza assicurazione, con il figlio a bordo.

Taipei, le navi cinesi si ritirano dalle vicinanze di TaiwanLe navi da guerra e le navi della guardia costiera cinesi schierate questa settimana intorno a Taiwan per esercitazioni militari su larga scala si stanno ritirando dalle sue vicinanze, ha dichiarato ... ansa.it

Taiwan, navi da guerra cinesi si ritirano dalle vicinanze dell'isolaLe navi da guerra e le navi della guardia costiera cinesi schierate questa settimana intorno a Taiwan per esercitazioni militari su larga scala si stanno ritirando dalle sue vicinanze, ha dichiarato ... tg24.sky.it

#USA #Israele #Iran Media iraniani: La portaerei USS Abraham #Lincoln si è ritirata di circa 1.400 km (870 miglia) dalla costa iraniana. facebook

Ancora tensione a #Minneapolis, negli #StatiUniti, dopo l'arrivo dell'inviato di #Trump #TomHoman al posto del comandante della #BorderPatrol #FrankBovino. "Non è una ritirata ma un cambiamento", dice il presidente Usa x.com