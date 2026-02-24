Dirette su YouTube per promuovere siti di scommesse illegali | il giro di affari degli streamer del gioco d’azzardo

La diffusione di dirette su YouTube da parte di alcuni streamer italiani è causata dalla promozione di siti di scommesse illegali. Questi video attirano migliaia di spettatori e generano ingenti guadagni, alimentando un mercato nero che coinvolge anche pubblicità clandestina. Le transazioni e le sponsorizzazioni illegali si svolgono spesso senza controlli, ampliando il giro di affari. La questione rischia ora di finire sotto l’attenzione delle autorità.

Non solo videogiochi e intrattenimento. Dietro le dirette online di alcuni degli streamer più famosi d’Italia si muove un mercato che vale milioni di euro e che rischia di finire sotto la lente della magistratura. Lo spiega Il Fatto Quotidiano, che racconta la vicenda di Spike – all’anagrafe Karlo Carlini – originario di Isernia, ma residente a Malta. Quasi ogni giorno, lo youtuber indica i casinò dove andare, le migliori offerte e i consigli su come guadagnare soldi. I guadagni degli «affiliati». Nella chat con i suoi follower, Spike condivide anche il comparatore dei siti dove fare scommesse. 🔗 Leggi su Open.online

