Truffa ai fondi europei smantellata associazione a delinquere in Sicilia | sei misure cautelari

Un’indagine ha scoperto una rete criminale che ha truccato i fondi europei destinati all'agricoltura in Sicilia. La frode, che coinvolgeva diversi soggetti, avrebbe causato un danno di milioni di euro all’Unione Europea. Le forze dell’ordine hanno arrestato sei persone e sequestrato documenti e denaro, interrompendo un sistema illecito che falsificava le richieste di finanziamento. L’operazione è il risultato di un’indagine congiunta tra la Procura Europea e i Carabinieri specializzati in tutela agroalimentare. La procura ha già avviato ulteriori accertamenti.

Un arresto, 22 informazioni di garanzia e sequestri per oltre 360mila euro. L'inchiesta "Exodus" ricostruisce frodi sui contributi agricoli e coinvolge imprenditori e società fittizie in cinque province siciliane Un'articolata frode ai danni dell'Unione Europea nel settore agricolo è stata smantellata grazie a un'azione congiunta tra la Procura Europea e i Carabinieri dei Reparti per la Tutela Agroalimentare di Salerno e Messina. L'indagine, denominata "Exodus", ha preso il via dall'anomala migrazione di fascicoli aziendali dai Centri di Assistenza Agricola siciliani verso altri centri in provincia di Salerno e Latina, probabilmente per eludere i controlli delle autorità competenti.