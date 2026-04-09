La polizia smantella un fortino della droga in via Plebiscito dentro anche una crack room | due arresti

La polizia di Stato ha smantellato un deposito di droga situato in via Plebiscito, trovando anche una stanza dedicata al consumo di crack. Durante l’operazione sono stati arrestati due uomini. I controlli antidroga continuano in vari quartieri della città, concentrandosi sulle aree dove sono stati recentemente effettuati sequestri e arresti di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno intensificato le attività di controllo in queste zone.

Proseguono a ritmo serrato i controlli antidroga della polizia di Stato, in tutti i quartieri della città, con particolare attenzione alle zone che di recente sono state interessati da arresti e sequestri di importanti quantitativi di sostanze stupefacenti. Nell’ultima delle attività poste in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Sassari, sfregio al centro storico: polizia smantella rete di spaccio, due arresti e droga sequestrata.Il cuore storico di Sassari è stato scosso da un’operazione della polizia che ha portato all’arresto di due uomini stranieri, accusati di gestire una... Blitz antidroga a San Cristoforo: scoperta una “crack room” e arrestati due pusherABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli intensificati della Polizia di Stato Proseguono senza sosta le operazioni della Polizia di Stato contro lo spaccio... Festa in piazza del Plebiscito: la polizia celebra a Napoli il suo 174mo anniversarioCerimonia alle 11 con stand aperti fino alle 19 con mezzi, reparti speciali e camper contro la violenza di genere ... napolitoday.it Napoli, polizia penitenziaria in piazza Plebiscito: «Cani robot e stop ai droni per garantire sicurezza»«Questa di oggi è il corollario della festa di mercoledì prossimo per il duecentonovesimo anniversario della polizia penitenziaria. Ed è la Città della legalità, perché fermo restando che il campo ... ilmattino.it