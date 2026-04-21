Dragons of Walton Street Una nuova era creativa

Durante la Milan Design Week, è stata presentata “Dragons of Walton Street”, un marchio storico nel settore dell’arredo. La manifestazione ha riscosso attenzione tra professionisti e appassionati, offrendo uno sguardo sulle nuove collezioni e sui progetti più recenti dell’azienda. La partecipazione ha coinvolto esposizioni e incontri, mettendo in evidenza le innovazioni e le tradizioni che caratterizzano il marchio nel panorama del design internazionale.

In occasione della Milan Design Week, ’Dragons of Walton Street’, storico marchio di arredo di lusso per bambini, svela un nuovo capitolo della sua storia con la presentazione di una collezione che inaugura una rinnovata era creativa, a seguito di un ampio processo di trasformazione e rebranding del brand. Parte di questa evoluzione creativa è Carlo Colombo, direttore creativo e partner di A++ Group. Colombo ha collaborato con alcuni dei più influenti marchi nei settori dell’arredo, dell’illuminazione e della moda di lusso. L’intera collezione trae ispirazione dalla tradizione di Dragons of Walton Street, in particolare dal suo universo dell’illustrazione, reinterpretato attraverso un approccio tridimensionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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