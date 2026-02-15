Fallout 2 Walton Goggins rivela la scena che l' ha messo in una posizione | Difficile e disturbante

Walton Goggins ha condiviso che una scena di Fallout stagione 2, difficile e disturbante, lo ha spinto ai limiti. La ripresa, durata ore, lo ha lasciato esausto e sconvolto, soprattutto per le intense emozioni richieste. Goggins ha spiegato che il momento più duro si è verificato durante una scena in cui ha dovuto interpretare un personaggio in uno stato di grande agitazione, rendendo tutto ancora più complicato.

Walton Goggins racconta il lato più oscuro di Fallout stagione 2: una scena fisicamente estenuante e emotivamente spiazzante che ha messo alla prova l'attore. La seconda stagione di Fallout non fa sconti e lo dimostra uno degli episodi più crudi della serie. Walton Goggins, volto e anima del Ghoul, ha svelato cosa si nasconde dietro una scena che ha lasciato il segno, non solo sul pubblico ma anche su chi l'ha interpretata. Tradimento, violenza e resistenza In Fallout stagione 2, episodio 5, il personaggio del Ghoul compie una scelta che spezza definitivamente l'equilibrio con Lucy, interpretata da Ella Purnell. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fallout 2, Walton Goggins rivela la scena che l'ha messo in una posizione: "Difficile e disturbante" Parlare di Fallout 2 con Walton Goggins è bello perché rivela quanto di profondo c'è nel Ghoul, e nel suo interprete Fallout 2, Walton Goggins: "Il Ghoul è un riflesso della nostra società" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Fallout 2, Walton Goggins definisce logorante quella scena brutale del Ghoul; Fallout 2: Walton Goggins rivela la verità sul collegamento con il videogioco; Recensione della seconda stagione di Fallout: Ella Purnell e Walton Goggins intraprendono un glorioso e cruento percorso verso la verità; Fallout 2: quella scena per cui Walton Goggins ha sofferto per 14 ore. Fallout 2, Walton Goggins rivela la scena che l'ha messo in una posizione: Difficile e disturbanteWalton Goggins racconta il lato più oscuro di Fallout stagione 2: una scena fisicamente estenuante e emotivamente spiazzante che ha messo alla prova l'attore. movieplayer.it Fallout 2, Walton Goggins definisce logorante quella scena brutale del GhoulIn una recente intervista, Walton Goggins ha raccontato qualche aneddoto dietro le quinte della scena in cui il Ghoul è stato trafitto da un palo, definendo quell'esperienza logorante. comingsoon.it I nuovi episodi sono molto densi di trame e sottotrame. Spicca la figura di Walton Goggins. Disponibile su Prime Video. facebook