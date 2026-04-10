Una nuova collaborazione tra una celebrità e un marchio di calzature ha portato alla creazione di una collezione che combina abbigliamento e scarpe, frutto di un lavoro di co-creazione tra le due parti. Per la prima volta, il progetto unisce in modo coerente due elementi di design, dando vita a una linea che riflette lo stile e la creatività di entrambe le parti coinvolte. La presentazione della collezione ha attirato l'attenzione nel settore della moda e del design.

La collaborazione. La collaborazione tra Zendaya e On segna un momento importante per entrambi, perché per la prima volta danno vita a una collezione interamente co-creata, che unisce abbigliamento e calzature in un unico progetto coerente. Non si tratta semplicemente di una collaborazione “di immagine”, ma di un lavoro costruito insieme, in cui la visione personale di Zendaya si intreccia con l’esperienza tecnica e progettuale del brand svizzero. L’idea alla base della collezione è quella di creare capi essenziali ma versatili, pensati per accompagnare diversi momenti della giornata. Il risultato è uno stile pulito, contemporaneo, in cui estetica e funzionalità convivono senza forzature. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Zendaya e On: quando performance e stile si incontrano in una nuova visione creativa

JD lancia la nuova collezione outdoor tra performance, stile e versatilitàCon l’arrivo della bella stagione cresce la voglia di vivere gli spazi aperti, di rimettersi in movimento e di scegliere capi e accessori capaci di...

A Cagliari nasce un’arena creativa dove arte, suoni e idee si incontrano in uno spazio libero e aperto al pubblicoA Cagliari è nato un nuovo spazio dedicato all’arte, alla cultura e al dialogo aperto: Fermata216.

Zendaya & Robert Pattinson Lie to Each Other | Entertainment Weekly

Argomenti più discussi: Zendaya e Robert Pattinson: Ci innamoriamo di una persona o dell’idea che ci facciamo di lei?; The Drama, recensione: Zendaya, Robert Pattinson e l'amore come incubo; The Drama, il film con Zendaya e Robert Pattinson al cinema: quando la tensione pre-matrimonio raggiunge le stelle; X-Style: Zendaya e Pattinson, la coppia cinematografica dell'anno Video.

The Drama: il nuovo film di Kristoffer Borgli vede protagonisti Robert Pattinson e Zendaya nei panni di una coppia che entra in crisi quando vita privata e performance sociale entrano in collisione. Il vero amore richiede accettazione radicale; guardare l’altro, ill - facebook.com facebook

Domani arriva al cinema #TheDrama, il film con #Zendaya e #RobertPattinson che ridefinisce il concetto di #fiducia. La nostra recensione in anteprima. x.com