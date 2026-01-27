Dragon Trainer 2 | Al via le riprese del sequel del Live-Action con il ritorno di Cate Blanchett!

Il sequel di Dragon Trainer in live-action sta iniziando le riprese, segnando un nuovo capitolo per il franchise. Atteso dai fan, il film vedrà il ritorno di Cate Blanchett e si inserisce in un panorama cinematografico ricco di grandi produzioni, come Dune – Parte 3 e Avengers: Doomsday, previsti nei prossimi anni.

Il panorama cinematografico dei prossimi anni si preannuncia epico. Se il 2026 ci regalerà il nuovo reboot di Resident Evil e i colossali Avengers: Doomsday e Dune – Parte 3, il 2027 ha già un protagonista assoluto: il sequel live-action di Dragon Trainer. Dopo lo straordinario successo del primo capitolo, la produzione del secondo film è ufficialmente iniziata, portando con sé notizie entusiasmanti per i fan della saga DreamWorks. Dean DeBlois annuncia l'inizio della produzione. Il regista Dean DeBlois, colonna portante del franchise, ha confermato l'inizio dei lavori tramite un post sul suo profilo X.

