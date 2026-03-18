Durante le riprese della settima stagione di Rocco Schiavone, Marco Giallini è stato coinvolto in un incidente. Un cane è saltato addosso all’attore, facendolo cadere. L’episodio si è verificato sul set, e sono emersi nuovi dettagli sui momenti successivi all’incidente. Nessuna informazione aggiuntiva sui danni o sulle conseguenze per Giallini è stata comunicata.

Emergono nuovi dettagli sull’incidente accorso a Marco Giallini, l’attore impegnato sul set della settima stagione di Rocco Schiavone. In un primo momento la dinamica dell’infortunio, ricostruita dal Corriere della Sera, era stata attribuita a un inciampo. A chiarire come sono andate le cose, però, sono stati i colleghi di set Mirko Frezza e Tullio Sorrentino, che, come mostrano le foto postate sui social, sono andati a trovare l’attore all’Ospedale Regionale Umberto Parini, ad Aosta. “Ha avuto un incidente con un cane che gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere. È caduto in un punto in cui non doveva cadere, si è rotto la testa del femore, ma è stato operato ed è andato tutto bene. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Incidente per Marco Giallini durante le riprese di “Rocco Schiavone”: “Un cane gli è saltato addosso e lo ha fatto cadere”

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