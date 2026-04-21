Dragon ball superstar anticipa un nuovo scontro tra Goku e Frieza

La serie Dragon Ball Super, l’ultima aggiunta al franchise creato da Akira Toriyama, ha annunciato un nuovo scontro tra Goku e Frieza. La narrazione riprende gli eventi dell’opera originale, presentando scene di battaglie intense tra i due personaggi. La produzione televisiva ha diffuso immagini e dettagli sulla trama, senza ancora comunicare una data di uscita ufficiale. La serie si propone di ampliare ulteriormente il mondo di Dragon Ball con nuove avventure e combattimenti.

Dragon Ball Super è l’ultima serie del franchise, basata sull’opera originale di Akira Toriyama, e continua a portare il lavoro del leggendario autore a nuove vette. Fin dall’importante annuncio dell’espansione di Super con la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica, adattamento del manga, avvenuto in occasione dell’evento per il 40° anniversario del franchise all’inizio di quest’anno, i fan attendono con ansia nuovi dettagli sul suo seguito. Insieme a questo annuncio, è stato anche rivelato che il primissimo arco narrativo di Super, che introduce il Dio della Distruzione Beerus e mostra la trasformazione di Goku in Super Saiyan God, riceverà un remake intitolato Dragon Ball Super: Beerus , la cui trasmissione inizierà questo autunno.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Dragon ball superstar anticipa un nuovo scontro tra Goku e Frieza Notizie correlate Dragon bal superstar anticipa un nuovo scontro tra Goku e FriezaDragon Ball Super è l’ultima serie del franchise, basata sull’opera originale di Akira Toriyama, e continua a portare il lavoro del leggendario... Dragon Ball: il futuro dell’universo di Goku prende forma tra il nuovo gioco e l’anime su BeerusTra Dragon Ball Xenoverse 3 e il ritorno di Super, il franchise sembra voler fare piegare, ritornare, accelerare la storia di Goku, riavvolgendo il...